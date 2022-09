“Polpette in festival, il comfortfood per eccellenza” da venerdì 9 al domenica 11 settembre in piazza Immacolata a San Gregorio di Catania. Da venerdì 9 a domenica 11 settembre, in piazza Immacolata a San Gregorio di Catania, la quarta edizione di “Polpette in Festival”, un viaggio del gusto attraverso la polpetta, comfort food per eccellenza declinata in oltre cinquanta ricette. Puoi acquistare i ticket degustazione online ed evitare la fila alle casse. Vai su: https://www.polpetteinfestival.it/.