C’erano una volta i circoli ricreativi: luoghi di aggregazione dove il tempo libero era un valore sacro da godersi pienamente. C’è oggi Pop Up Market Sicily - Temporary pop circolo creativo e dopolavoro natalizio che si ispira proprio alla filosofia del tempo goduto nel segno della creatività e della condivisione.

Dall’8 al 24 dicembre, per il Natale 2021, Joyàcademy (l’accademia di formazione di Compagnia della Bellezza) si trasforma in un ambiente super urban e accoglie Temporary pop circolo creativo e dopolavoro natalizio: uno speciale format che cambia look e concept ma resta fedele all’anima pop, creativa, sostenibile e contemporanea del Pop Up Market Sicily ideato da Sarah Spampinato.

Non un mercatino di Natale, quindi, né un negozio di artigianato, ma un circolo ricreativo, un po’ vintage e un po’ futuribile, in cui tradizione e innovazione si mescolano per riscoprire il piacere dello stare insieme (in sicurezza e nel pieno rispetto delle normative anti-covid).

Un format originale che strizza l’occhio al glamour mentre accoglie i migliori prodotti e le migliori manifestazioni di artigianato locale di elevata qualità, con un’attenzione particolare al second hand, al riciclo creativo e al vintage in rispetto del principio delle 3 R (riduci- riusa- ricicla) in cui risiede la chiave della sostenibilità ambientale.

Temporary pop circolo creativo e dopolavoro natalizio - Joyàcademy, via Scuto Costarelli, 26 Catania (In collaborazione con Punto concept bar e Compagnia della Bellezza)

Orari:

-dal lunedì al giovedì dalle 10.30 alle 20.30

-weekend: dalle 10.30 alle 22.30

-8 dicembre: dalle 10.30 alle 22.30

-24 dicembre: dalle 10.00 alle 13.00



ALCUNI DEGLI APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA

Mercoledì 8 dicembre H 11.00 #POPUPSTREETART Artwork by Mr.Pera facciata Joyàcademy

Domenica 12 dicembre H 11.00 #POPUPSOCIAL Con Marco Raitano aka Marco il Coso - Tema workshop: Personal Brand H 15.30 #POPUPBOOKPRESENTATION

Presentazione libro Mattia Iachino Serpotta - Letto dall’attrice Giorgia D’Urso Sabato 18 dicembre H 15.00 #POPUPCOLLAGE

Workshop di Collage analogico con Demetrio Di Grado

Per info e prenotazioni: tel 340 15 88 750 o e-mail presspopupmarket@gmail.com