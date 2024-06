Pop Up Market Sicily Duomo Edition

Per la family di Pop Up Market Sicily trovare il luogo giusto per ogni evento è un'attività che richiede impegno, ricerca ed empatia, è giusto chiarire che ci sono luoghi e luoghi, e poi ci sono i posti del Cuore.

Acireale è per noi uno di questi, una cittadina che conquista con la sua bellezza, che ha il Carnevale considerato il più bello della Sicilia, che è caratterizzata da uno splendido centro storico barocco, tra cui spiccano la Chiesa di San Sebastiano, probabilmente la più bella della città, il Duomo, dove abbiamo l'onore di insediarci, con i due campanili identici che fiancheggiano la facciata (belli da fare paura), la Basilica dei Santi Pietro e Paolo e potremmo continuare ma non vogliamo rubare il lavoro alle guide turistiche.

Ingresso libero. Date e orari:

Venerdì 5 luglio dalle 17:00 all’1:30

Sabato 6 luglio dalle 17:00 all’1:30

Domenica 7 luglio dalle 17:00 a 00:30