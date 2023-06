Popup Market Sicily - Portobello Edition

L’Associazione Pop Up Market Sicily, reduce dal successo londinese di SicilyFEST dello scorso aprile, con più di 30k tickets venduti, è pronta a dare il via ufficiale all’estate. Con la Portobello Edition Vol2 di Pop Up Market Sicily e grazie alla disponibilità dell’Autorità Portuale è in arrivo una ventata di freschezza presso il Porto di Catania, una location speciale dalla quale si potrà ammirare il mare.

Ritorna, quindi, la nuova edizione del Market itinerante più dinamico della città di Catania. Colori, suoni, sapori, profumi, una selezione super attenta e rigorosa di artigiani, artisti e vintage seller provenienti da tutta la Sicilia, senza dimenticare l'area food con i capisaldi dello Street Food catanese.

Un tocco di internazionalità, in questa edizione, conquisterà i palati più esigenti con la presenza di alcuni stand dedicati alla cucina orientale. E che dire della rosticceria palermitana con le sue arancine? Questa sì che è inclusività!

A dominare l’area musicale una rotation con ben 12 Dj’s (Roberto Agosta, Alessandro Pardo, Fernando Gioeni, Ciuridda, Scap, Niko Swoosh, Roberto Di Mauro, i Keep Vinyl Alive, Giuseppe Marchetti, Cape Coral, Alessio Male, Salvo Borrelli & Maurizio di Stefano con il progetto Garammasala, Sicilyinswing, Scenahiphopsiciliana con Manueli)

Ospite d’onore l'artista, musicista e produttore, Roy Paci che nelle vesti di Dj, il 30 giugno alle ore 21, proporrà una selezione di brani che spazieranno dal Rock al Funk, dal Latin alla musica techno ed elettronica, un mix di stili per un Dj Set esplosivo.

Immancabile l’Area Kids che nelle giornate del sabato e della domenica dedicherà attività e laboratori ai più piccoli.

Da dodici anni ad oggi il Pop Up Market Sicily offre un intrattenimento etico, sostenibile, divertente, abbracciando un pubblico catanese e non, con un’attenzione particolare al turista che grazie a questo evento può facilmente avvicinarsi alla conoscenza del territorio. Insomma, se non ci fosse bisognerebbe inventarlo.

Dal 30 Giugno al 2 luglio 2023

- Venerdì 30 giugno dalle 17.00 alle 01.30

- Sabato 1 luglio dalle 17.00 alle 01.30

- Domenica 2 luglio dalle 17.00 alle 01.00