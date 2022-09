Pop Up Market Sicily - Plebiscito Edition

C'era volta (e c'è ancora) in via Plebiscito una bellissima autorimessa dove veniva fatta la manutenzione dei mezzi dell'azienda Amt che curava i trasporti a Catania. Col tempo, questo spazio venne adibito a parcheggio, e come ormai sapete, ogni volta che c'è un luogo bello, insolito, non sempre conosciuto, arriva la family di Pop Up Market Sicily e lo stravolge, lo colora, lo "riempie" di gioia, di creatività e di sorrisi.

A proposito di sorrisi, ve ne rubiamo uno: ma lo sapete che il 23/24/25 settembre torniamo in via Plebiscito con tutta la nostra carovana ? Un luogo che ci piace tanto e che ci permette di creare valore in un quartiere dove purtroppo regna l'anarchia, dove possiamo proporre l'uso di mezzi sostenibili come unica alternativa a comportamenti eticamente condivisibili e, soprattutto, una location che si presta a quel nostro mood underground che tanto ci piace e vi piace.

Programma ed orari

23 settembre dalle 17:00 all’1:00

24 settembre dalle 17:00 all’1:00

25 settembre dalle 11:00 a mezzanotte