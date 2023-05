Pop Up Market Sicily - Squibb Edition

La family di Pop Up Market Sicily, allo scoccare della mezzanotte che segnava l'inizio del 2023, aveva già la consapevolezza che quest’anno sarebbe stato speciale e a sottolinearlo è stata anche la smorfia napoletana.

Il numero 23 rappresenta “lo Scemo o il Giullare”, un personaggio molto importante nelle corti di una volta, che non deve assolutamente essere visto in maniera negativa, anzi, grazie a lui, il sognatore riesce a riportare la sua vita lungo la retta via.

Se nei sogni vi si presenta uno scemo è perché state attraversando un periodo molto stressante e lui può aiutarvi a riacquistare la fiducia persa.

Ora però non state sognando, it's true: Torna Pop Up Market Sicily: 12/13/14 Maggio 2023, presso il Piazzale SQUIBB a Catania.

Una botta di vita, creatività, energia per il nostro pubblico ma anche per noi, a cui mancate tantissimo. Tante sorprese e collaborazioni per un evento (non chiamateci mercatino) che vuole mettere in evidenza il bello, il figo, il buono che c'è in Sicily.

• Venerdì 12 Maggio 2023 | 17-00-01.30

• Sabato 13 Maggio 2023 | 16.00-01.30

• Domenica 14 Maggio 2023 | 11.00-00.00