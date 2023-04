A Catania un centro commerciale cerca il suo nuovo volto social: ecco come diventare un ambassador

Il Centro Commerciale Porte di Catania offre una grande opportunità a chi ama condividere le proprie esperienze sui social e vuole farne, in futuro, un vero e proprio lavoro: dal 21 aprile al 7 maggio sul sito ambassadorportedicatania.it sarà, infatti, possibile candidarsi come nuovo ambassador del Centro.

L'ambassador, figura professionale sempre più importante e ricercata nel mondo della comunicazione, usa i profili social per condividere l’identità e i valori di un marchio attraverso post, reels e stories: un’ottima occasione anche per farsi conoscere e allargare la propria cerchia di follower. Una modalità di comunicazione dall’approccio diretto e spontaneo, per parlare a ciascuno come persona prima ancora che come consumatore. Ecco perché i nuovi ambassador di Porte di Catania dovranno essere appassionati, innovativi e capaci di creare un forte senso di comunità.

È prevista per loro una gift card da 500€ per l’acquisto di prodotti utili alla realizzazione dei post, e una formazione da remoto, dal 19 al 30 giugno, su influencer marketing, foto e video editing e social trends.

A pochi chilometri dal centro cittadino, Porte di Catania rappresenta un punto di riferimento per lo shopping, i servizi e gli eventi nel catanese, anche per le nuove generazioni: ecco perché la comunicazione del centro si rivolge a un target giovane, vivace e interattivo.

Per maggiori dettagli, è possibile consultare il sito portedicatania.it e i profili social, sempre aggiornati e ricchi di contenuti.