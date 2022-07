Porte di Catania 'on the road'

Sabato 30 luglio Porte di Catania arriva in piazza. Dalle 20.00 ti aspettiamo in Piazza Università per pedalare sulle nostre cyclette insieme a Ignazio Moser e Damiano Caruso. Per partecipare alla pedalata pre-registrati qui: https://www.portedicatania.it/on-the-road/. Per tutti i partecipanti alla pedalata una maglietta dell’evento in regalo. Dalle 21.30, dopo la pedalata... lasciati stupire dallo show che illuminerà Palazzo Università.

Per tutta la serata: Animazione e dj set di Radio Studio Centrale con Alex Spagnuolo, Giovanni Nicastro e Marco Mazzaglia. E potrati incontrare e scattare una foto con Ignazio Moser e Damiano Caruso!