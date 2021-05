Pranzo Bio in Fattoria

Domenica 16 MAGGIO vi offriamo un evento in natura per rilassarci e riprendere a godere a pieno della nostra vita! Tra cibo bio, laboratorio creativo esperienziale e passeggiata didattica nella natura immersi nell'autentica fattoria di "Etna Natura e Salute" a pochi passi da "Caldera"! Un pranzo all'insegna del benessere con i prodotti dell'orto e il vino di campagna. Per ritornare all'essenza della natura e restare in contatto col potere del nostro essere sani e vivi prima di tutto. APERTI al pubblico dalle 12.00. Per info e prenotazioni. Flavio - 338.8686436 o Quintilio - 320.6987096. E' strettamente necessaria la prenotazione almeno un giorno prima.