Festeggiamo l'Epifania in Cantina

Per il gusto di stare insieme e di condividere con parenti e amici la gioia delle feste, per riscoprire i sapori del territorio in chiave nuova, per degustare grandi etichette, per vivere momenti di assoluto relax, immersi in un'atmosfera magica, appuntamento all'Osteria di Cantine Nicosia con il pranzo e con la cena dell'Epifania. PRANZO DELL'EPIFANIA - Menù alla Carta. CENA DELL'EPIFANIA - Menù alla Carta. INFO E PRENOTAZIONI 095 7809238 / 095 7806767.