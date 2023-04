Pranzo di Pasqua all'Azienda Agricola Musa

Sicilia Gaia propone una giornate di festa in una delle più autentiche location etnee dalla quale potrete ammirare "a muntagna" come non l'avete mai vista. Sarete ospiti presso l'azienda agricola Musa. Una giornata all'insegna della condivisione, contatto con la natura e cibo genuino. Potrete ammirare animali svariati: cavalli, maialini, caprette, asini. Prenotazione obbligatoria - messaggio whatsapp al 3928079089.