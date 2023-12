Festeggiamo in Cantina

Per il gusto di stare insieme e di condividere con parenti e amici la gioia delle feste, per riscoprire i sapori del territorio in chiave nuova, per degustare grandi etichette, per vivere momenti di assoluto relax, immersi in un'atmosfera magica, appuntamento all'Osteria di Cantine Nicosia il 25 dicembre 2023. Prezzo: € 70,00 (vini inclusi). Menu Bimbi: € 30,00.