Palazzo degli Elefanti ospiterà un pranzo natalizio per i bisognosi

Venerdì 16 dicembre, alle ore 10 e 30, nella sala consiliare di palazzo degli elefanti verrà presentata l’iniziativa “Una mano per chi ne ha bisogno” con progetti a finalità benefiche e contro gli sprechi alimentari, tra cui un pranzo solidale natalizio nel municipio per i bisognosi della città, promosso dalla presidenza del consiglio comunale e dal Lions Clubs International. All’incontro parteciperanno il presidente del consiglio comunale Sebastiano Anastasi coi componenti del civico consesso e il governatore per la Sicilia dei Lions Club International Maurizio Gibilaro con la referente per l’area orientale del club service Daniele Simon.