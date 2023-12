Pranzo di Natale 'Etna Palace'

Prezzo non disponibile

Lunedì 25 dicembre 2023, a partire dalle ore 13.30, appuntamento all'Etna Palace Ricevimenti e Banqueting per il pranzo di Natale 2023. Un ricco menù a base di carne per festeggiare il giorno più magico dell'anno. Per informazioni e prenotazioni telefonare ai seguenti numeri: 392-9330530 / 328-9133215.