La Croce Rossa organizza un pranzo solidale presso l'istituto Wojtyla

“Il Natale non è un momento da festeggiare ma da condividere”. Queste le parole che il presidente della Croce Rossa Italiana - Comitato di Catania Stefano Principato ha voluto dedicare ai senza fissa dimora e agli studenti che hanno partecipato al pranzo solidale organizzato presso l’istituto alberghiero Karol Wojtyla, un pranzo che si inserisce in una più ampia iniziativa di educazione civica - “Ci sono io insieme agli altri” - che ha visto in campo i volontari della Croce Rossa Italiana nonché i giovani studenti dell’istituto. Momenti di aggregazione questa mattina, di svago ma anche di riflessione: gli ospiti - accompagnati presso la scuola con un pullman messo a disposizione dall’istituto - insieme ai volontari della Croce Rossa e agli studenti hanno potuto addobbare alcuni spazi, cantare tutti insieme, ballare, giocare a tombola e gustare un ottimo pranzo preparato dagli allievi dell’alberghiero, pranzo servito sempre dai ragazzi che alle portate hanno saputo unire un enorme sorriso che scalda sempre il cuore. @cricatania.it>

Inclusione e servizio sono le parole chiave del progetto che è stato curato dai ragazzi di terzo anno del plesso di via Lizio Bruno e guidati dai professori Salvatore Anello, Alfio Galati, Gabriella Mazzullo, Paolo Kory, Francesco Leonardi: hanno partecipato le studentesse e gli studenti del terzo anno settore enogastronomia, sala vendite e accoglienza turistica. “Ringrazio la Croce Rossa per avere scelto il nostro istituto: spero che la nostra sinergia possa rappresentare un valore aggiunto per la scuola per creare obiettivi e progetti verso chi ha di meno”, ha detto la dirigente scolastica dell’istituto Daniela Di Piazza. @cricatania.it>