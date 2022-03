Preghiera per la Pace in Ucraina a Catania

Con la guerra in Ucraina l'Europa ha perso la Pace conquistata dopo la II Guerra Mondiale. Per cercare insieme parole e sentimenti, chiedere Pace e l'aiuto di Dio, ci ritroveremo a Catania Sabato 5 Marzo presso la Basilica Cattedrale per la Preghiera per la Pace in Ucraina. La Preghiera sarà presieduta dall'Arcivescovo di Catania, S.E. Mons. Luigi Renna.