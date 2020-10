Presentazione del libro 'Della gentilezza e del coraggio'

Lunedì 12 ottobre 2020, a partire dalle ore 19.00, appuntamento al Cinema King per la presentazione del libro di Gianrico Carofiglio 'Della gentilezza e del coraggio'. Evento realizzato in collaborazione con la Libreria Vicolo Stretto. I posti sono limitati, é necessaria la prenotazione con acquisto della copia presso le librerie Vicolo Stretto o Prampolini. Per info e prenotazioni: stampa@libreriavicolostretto.it, 0952962587, 0953787222 (anche whatsapp).