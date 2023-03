Roberto Zito presenta "Chiodo della terra" da Mondadori Bookstore

Venerdì 7 aprile, Mondadori Bookstore di piazza Roma, a Catania, ospiterà la presentazione del libro "Chiodo della terra", romanzo d'esordio dello scrittore catanese Roberto Zito. L'evento è in programma dalle 17 e 30 alle 19. "Chiodo della terra" è il racconto di una delle più devastanti eruzioni mai avvenute nella storia dell'Etna. Un cataclisma che si consuma nell'arco di una notte. Un'apocalisse vista attraverso l'ottica di sei personaggi, sei percorsi che si intrecciano tra loro. È la storia di Luca, un ragazzo fuggito a Milano per sottrarsi alla violenza del padre Giuseppe. Appresa la notizia del disastro sull'Etna, Luca cercherà di tornare a Catania per salvare sua madre Agata, intrappolata sul vulcano insieme al marito, ormai accecato dalla sua stessa follia. Il loro destino si incrocia con quello di Matt e Lisa, una coppia di turisti inglesi dispersa tra i sentieri dell'Etna durante un'escursione notturna, e con quello di Carmine, un ambizioso politico con alle spalle un'oscura tragedia personale. Ognuno di loro cercherà un modo per sopravvivere, e allo stesso tempo dovrà perdonarsi per le colpe del proprio passato. Un passato che rischia di rimanere seppellito dalla furia dell'Etna, trascinando con sé il carico di tormenti e rimpianti che ogni persona cela nell'animo.

L'autore del libro, Roberto Zito, è nato a Catania nel 1987. Laureato in Filologia moderna, ha vinto il primo premio nella categoria Racconto breve al concorso letterario “Premio Themis – I Edizione”. È stato finalista in due edizioni del concorso “Scrivere di cinema – Premio Alberto Farassino”, indetto dall’Associazione Cinemazero, dalla Fondazione Pordenonelegge e dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani. Ha collaborato con l’Università di Catania per la realizzazione del cineforum in lingua originale Learn by Movies e ha svolto il ruolo di selezionatore per la sezione cortometraggi internazionali alla rassegna “Garden in Movies”. Chiodo della terra (Scatole Parlanti Editore) è il suo primo romanzo.