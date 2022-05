Presentazione del corto 'Do not forget'

Un racconto onirico e reale, specchio del disagio di chi si trova a vivere una situazione di coppia borderline, nella quale violenza e ossessione dell'uno, incombono sull'annullamento psichico e fisico dell'altra. Questo in sintesi, il tema del nuovo prodotto cinematografico, di Carmen Longo, "Do not forget”, al suo esordio come regista e sceneggiatrice.

Il corto “Do not forget”, sarà presentato, in anteprima nazionale, giovedì 19 maggio, 2022, alle ore 20,30, al Cinestar dei Portali, San Giovanni La Punta (CT), ingresso libero. Saranno presenti oltre a Carmen Longo tutti gli attori protagonisti, Ania Rizzi Bogdan, Cesare Biondolillo, Giovanna Criscuolo, Daria Chiarenza, Alessandro Crimi ed Emanuele Alberto Isaia. Dedicato a tutte le donne che hanno perso la vita per femminicidio, un “crimine” che ancora oggi, incombe nella nostra società.