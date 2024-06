Presentazione del libro “Bourbon in un giro di blues”

Orario non disponibile

Venerdì 21/6/24 per il solstizio d’estate presso il giardino del Polo Culturale “Giovanni Verga” a Sant’Agata Lì Battiati (CT), Via Dello Stadio, 19, si terrà la presentazione del nuovo romanzo di Giovanni Coppola “Bourbon in un giro di blues”, Algra. Ingresso gratuito. Interviene il sindaco Marco Nunzio Rubin. Interverrà l'assessore alla Cultura Salvatore Massimo Fazio. Dialogherà con l'autore Fernando Massimo Adonia.