Venerdì 26 novembre 2021 a partire dalle ore 17.30 appuntamento al Mondadori Bookstore per la presentazione del libro di Giovanna Giordano dal titolo 'Il profumo della libertà'. Per partecipare all'evento si prega di prenotare telefonando in libreria al numero 095 7169610 e venire muniti di green pass e mascherina.