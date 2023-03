Presentazione del libro 'La capoeira Angola: un'etnografia tra Brasile ed Italia'

Sabato 1 aprile ore 18:30 Trame di Quartiere, via delle Finanze 35 – Catania. Seguirà aperitivo brasiliano e Live Music con Cafè Matè. Per l’aperitivo è necessario prenotare all’indirizzo: lab.culturale@tramediquartiere.org. L’evento è a cura del gruppo Capoeira Angola Catania e Spazio Oscena e Trame di Quartiere.

Questo libro nasce dalla rielaborazione di una ricerca etnografica condotta dall’autrice con il Grupo de Capoeira Angola Pelourinho – GCAP – a Salvador (Bahia/Brasile) e a Cremona (Italia). Il percorso di formazione dell’autrice come capoeirista è qui tradotto in testo, sviluppando una narrativa comparativa e critica delle diverse strade e condizioni che la capoeira angola ha preso oggi. Una narrativa centrata sull’esperienza autorale nomade di una ricercatrice e alunna di capoeira, che attraverso la pratica corporea si avvicina allo studio e alla riflessione sui modi di fare e organizzarsi caratteristici di questa arte rituale afro-discendente.

Un’occasione per indagare l’attuale situazione della capoeira angola, che da pratica criminalizzata (e sempre messa da parte) è stata registrata dall’UNESCO come patrimonio immateriale dell’umanità. Una prospettiva muti-situata che intende lo studio antropologico per le connessioni e ramificazioni, attraverso uno sguardo che mette in relazione la capoeira a Salvador e in Italia. La capoeira angola è qui intesa come un ambiente comunicativo, artistico ed espressivo, diffuso e aggiornato nell’incontro tra culture diverse. Oggi, come ieri, in contesti e paesi diversi, la capoeira angola suggerisce altre possibilità e offre nuovi incontri.



L’autrice - Cecilia Tamplenizza ha una formazione interdisciplinare tra l’antropologia, le arti performative e visive. Ricerca performances voco-corporee e musicali, rituali contemporanei e loro intersezioni con le tecnologie. Si dedica allo studio di queste tematiche tra l’Italia e il Brasile, paesi dove ha vissuto negli ultimi dieci anni. Ha realizzato il Dottorato di ricerca del Programma Multidisciplinare in Cultura e Società dell’IHAC dell’Università Federale di Bahia, in co-tutela con il Dottorato in Antropologia Culturale e Sociale dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. È autrice di articoli in diverse riviste scientifiche e del libro “Rastros da Capoeira Angola: uma etnografia tra Orkut e Facebook”, NEA, 2017.