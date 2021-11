Presentazione del libro "La felicità contromano"

Venerdì 19 novembre 2021 alle ore 19.30 appuntamento alla Legatoria Prampolini con la presentazione del libro di Sofia Muscato dal titolo 'La felicità contromano'. Sofia Muscato, nata a Palermo il 26 gennaio, è autrice e interprete. Da anni, si occupa di "filosofia divertente" un progetto con cui porta in giro dei reading di dialoghi platonici resi in rima, in siciliano e in chiave ironica. Accompagna l'autrice Giada Capriotti, scrittrice e giornalista. Posti limitati, è necessario presentare il Green Pass all'ingresso.