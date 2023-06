Domenica 11 giugno, a partire dalle ore 19.00, appuntamento alla Legatoria Prampolini per la presentazione del libro 'La mafia non deve fermarvi' di Rosaria Costa. Ingresso libero.

Rosaria Costa è la vedova di Vito Schifani, ucciso assieme al giudice Giovanni Falcone nella strage di Capaci. Colpita da questa sciagura a soli 22 anni e con un bambino di 4 mesi, è diventata nota nel mondo intero per il suo dolentissimo discorso al funerale di Stato per le vittime della strage. Oggi vive in Liguria, dove ha anche cresciuto suo figlio.