Presentazione del film "Divinazioni" al Cinema King

Venerdì 29 Ottobre alle ore 21.00 Qoomoon e Rai Cinema presentano DIVINAZIONI di Leandro Picarella al Cinema King di Catania. La proiezione avverrà con la presenza in sala del regista.

C’è un Sud ancora ricco di magia. Non è qualcosa di visibile, ma una sensazione misteriosa e nascosta che avvolge ogni uomo e ogni cosa e che si rivela nelle storie parallele di Moka, un giovane artigiano di origini marocchine, e di Achille, un vecchio cartomante reso un tempo celebre dalle tv regionali. Moka, ispirato nel sogno dalle parole di Empedocle, scruta e sperimenta nel cuore di una fonderia i segreti della trasformazione dei metalli. Achille, invece, ritorna alla vita civile dopo un lungo periodo di detenzione, fortemente motivato a reinserirsi in società. Dovrà fare i conti con i suoi problemi di salute e soprattutto con un’umanità ormai totalmente trasformata ma che si rivolge ancora a maghi e cartomanti per risolvere i propri problemi o per rincorrere il colpo di fortuna. Solo ai margini di questo mondo in dissoluzione – dove realtà e finzione, passato e presente, verità e menzogna si mescolano in un rituale di purificazione collettivo – le traiettorie esistenziali dei due protagonisti si sfioreranno, poli opposti e coincidenti del sentire magico, parti di quel sentimento millenario di cui l’umanità avverte la presenza e il bisogno ma che può solo intuire. Prima di ritornare magma.

INFO E PRENOTAZIONI

? CINEMA KING

via De Curtis 14, Catania

095/530218

info@cinestudio.eu

https://www.cinestudio.eu/

? READING BLOOM

www.readingbloom.com

readingbloom@gmail.com

+39 340 3920914

+39 333 8132068

? POSTMODERNISSIMO

www.postmodernissimo.com

ivan@postmodernissimo.com

+ 39 333 7897579

