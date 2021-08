Presentazione del libro 'Amore e gioia'

Cosa sono e perché esistono le relazioni pericolose? Quale è la loro genesi? Perché è così difficile sottrarsi ad esse? Si tratta del distorto significato che nelle relazioni disfunzionali viene attribuito ad unica sola parola: “Amore”.

Il libro “Amore è gioia” scritto da Pilar Castiglia, avvocatessa e presidentessa dell’associazione antiviolenza “Calipso” raccoglie le testimonianze di donne maltrattate e denuncia il fenomeno anche sotto un aspetto che ancora socialmente, culturalmente e giuridicamente stenta ad essere riconosciuto: quello sottile e subdolo della violenza psicologica che, spesso, accompagna e/o anticipa quella fisica. "La distruzione è la via per la trasformazione” è il motto di Pilar Castiglia che dà il titolo all'incontro.

Partiremo proprio da qui, tentando di tracciare, attraverso l'esperienza vissuta dall'autrice per anni a contatto diretto con queste realtà, una possibile guida di riconoscimento dei segnali della pericolosità di tali rapporti, con un particolare attenzione alle tecniche di manipolazione attraverso le parole. Riconoscere le parole (ma anche i silenzi) e coglierne subito il senso intrinseco può voler dire imparare a difendersi per sottrarsi in tempo al vortice in cui, senza accorgersene, si può cadere. Ciò può avvenire attraverso l'ascolto di sé stessi e una presa di coscienza del proprio valore che va sostenuta, supportata in ogni modo e con l'educazione ad un modello culturale che riconosce concretamente, con gesti che vanno oltre le parole, la parità di genere. Con la partecipazione di Agata Ciavola, Docente di Diritto Processuale Penale presso l’Università Kore di Enna. Interviene alla tavola rotonda Barbara Mirabella, Assessore alla Cultura e alle Pari Opportunità del Comune di Catania. Modera Barbara Mileto, scrittrice.

Evento in co-organizzazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Catania e con la Biblioteca Comunale V.Bellini di Catania. Gli eventi sono a ingresso libero su prenotazione obbligatoria al numero 347-0907421 (Progettart). In ottemperanza al decreto n°105 del 23/07/2021 in vigore dal 6 Agosto 2021: è richiesta la certificazione verde Covid-19 (GREEN PASS) di inoculazione di una o due dosi vaccinali o la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi). In alternativa si può esibire un certificato di test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ORE).

