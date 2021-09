Presentazione del libro 'Casa Munnu'

Un poeta/cantore (Biagio Guerrera), un musicista (Puccio Castrogiovanni), con Salvo Noto a documentare in video e audio, da fine luglio sono in tour per paesi, borghi, città e contrade siciliane proponendo un concerto recital fatto di poesia e musica «per condividere in amicizia la nostra arte». In cortili, piazzette, luoghi naturali speciali.

Dal libro... Casa munnu è l’ultima raccolta di racconti poetici di Biagio Guerrera – poeta catanese – pubblicata dalla casa editrice Mesogea nella primavera del 2021. È un libro che accoglie sotto il tetto trasparente e stellato di una Casa-Mondo un microcosmo di voci che parlano, sussurrano, cantano, rigorosamente in dialetto siciliano, lingue e passioni del mondo che abitiamo. … al tour.

Ma Casa munnu è anche un progetto itinerante. Il racconto non finisce, una volta chiuso il libro. Casa Munnu per il cartellone del Catania Summer Fest: ingresso libero, posti limitati, prenotazione obbligatoria al link https://forms.gle/QBwRtg4ULT68jtZY9.

