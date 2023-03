Presentazione del libro 'La sindrome di Didone'

Domenica 12 marzo 2023, a partire dalle ore 17.00, appuntamento alla Mondadori Bookstore di Via Gabriele D'Annunzio 115 per la presentazione del libro di Christina Mikaelson dal titolo 'La sindrome di Didone - Tracotanza'. Ingresso libero. L'evento sarà moderato da Giorgio Cauchi, scrittore e bookblogger.

Note sul libro: "Puoi amare chi ti sfida di continuo a perdere il controllo? Caterina Farnesi frequenta l'ultimo anno di liceo classico. È una ragazza spigolosa e saccente, che non vuol perdere tempo dietro ai ragazzi. Purtroppo, però, ha una cotta per il suo migliore amico Leonardo, a sua volta fidanzato con Beatrice, compagna di banco di Caterina. Una mattina, quest'ultima scopre un segreto scottante su Adriano Greco, il popolarissimo rappresentante d'istituto. Lui è tutto ciò che Caterina detesta, ma lei approfitta di questa occasione per ricattarlo e chiedergli di fingersi il suo ragazzo per fare ingelosire Leonardo. Tuttavia, col passar del tempo, si rende conto che Adriano è come un libro dalla copertina bellissima che non permette a nessuno di leggere la sua storia, forse per paura che qualcuno si accorga che è molto diverso da come appare. E se alla fine la finzione si mischiasse con la realtà e Caterina capisse che Adriano non è affatto terribile come credeva? Approda in libreria, in un'edizione nuova e rivista, Tracotanza, il primo volume de La sindrome di Didone, trilogia nata su Wattpad dove viene condivisa e consigliata di continuo".