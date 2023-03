Presentazione del libro 'La classe di Bruna'

Venerdì 24 marzo alle ore 18:30 verrà presentato a Piazza Scammacca il libro / "La classe di bruna" dell'autrice Daniela Longo. Ingresso libero.

Note sul libro: "Bruna Baroncelli, stimata docente di un liceo di Catania, scompare all’improvviso. Beatrice Bannò, zelante commissario di polizia, indaga sulla sua misteriosa scomparsa. L’apripista per le indagini è un diario che Bea ritrova sul comodino della professoressa. In esso Bruna racconta con un velo di ironia e sarcasmo gli alti e bassi del suo mestiere, la passione e la devozione per l’insegnamento, ma soprattutto la bellezza e l’importanza del rapporto professori- alunni. I pensieri e le parole dell’insegnante del manoscritto si alternano con le intricate vicende sentimentali della vita privata di Bruna. Sarà proprio a partire dall’ambivalente anima della professoressa che il commissario non solo riuscirà a risolvere il caso, ma anche a riscoprire se stessa".