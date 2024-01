Presentazione del libro 'Cocomeri d'inverno'

Venerdì 26 gennaio 2024, a partire dalle ore 18.00, appuntamento al Mondadori Bookstore di Via Gabriele D'Annunzio per la presentazione del libro di Manuela Santanocita dal titolo 'Cocomeri d'inverno'. Ingresso libero. L’evento sarà moderato da Ruggero Sardo e Salvatore Mazzarino. In collegamento ci sarà Pippo Palmieri de “lo zoo di 105”.

“Cocomeri d’inverno” è un libro che nasce dall’amore per il cibo, per la buona cucina e per i viaggi. Lo scopo di questo volume è quello di far divertire il lettore – dietro ai fornelli – con ricette semplici ma estrose, provenienti da tutto il mondo.

Chi dice che non si possa cucinare con un pizzico di ironia, curiosità quanto basta, cucchiaiate di leggerezza e una spolverata di allegria? Una raccolta di ricette ispirata al mondo culinario dell’Autrice che non vuole sostituirsi ai veri chef ma solo far sorridere tutti con il suo estro, il suo spirito e – perché no? – con qualche “doppio senso”!