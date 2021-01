Presentazione del libro 'La cultura dell'iniziativa'

Martedì 2 febbraio, a partire dalle 18:00, il canale YouTube di Officine Culturali ospiterà in live streaming Pietro Polito, storico delle idee, direttore del Centro studi Piero Gobetti e curatore dell’archivio Norberto Bobbio, per presentare il suo nuovo libro «La cultura dell’iniziativa», Aras edizioni. Il volume, nato come diario culturale tra il 21 febbraio e 2 giugno 2020, intreccia fonti storiche, correnti e private, storia delle idee e dibattito pubblico, storia e cronaca analizzando emozioni e timori avvertiti in quei giorni di blocco e di confinamento delle attività culturali in presenza e il conseguente trasferimento sulle piattaforme digitali.

La tesi che viene argomentata e sostenuta nel nuovo studio di Pietro Polito, dal punto di vista di una critica liberale della cultura aggiornata ai nostri giorni con le categorie di Piero Gobetti, è la seguente: esistono, si confrontano e si scontrano tra loro due culture, la cultura della genialità e la cultura dell’iniziativa. Se la genialità ci impressiona, ci rassicura e ci solleva dai nostri obblighi, l’iniziativa ci emoziona, ci inquieta, ci richiama alle nostre responsabilità. La cultura della genialità insegue le mode, la cultura dell’iniziativa interpreta le tendenze.

Discuteranno di questi temi insieme a Pietro Polito, Stefania Mazzone, professoressa di Storia delle dottrine politiche (UNICT), Andrea Alba, Docente di lettere (IPS Albe Steiner, Torino), Claudia Bianco, Project manager del Centro studi Piero Gobetti, e Francesco Mannino, presidente di Officine Culturali.

L’appuntamento con la presentazione de “La cultura dell’iniziativa” si inserisce all’interno della collaborazione, del confronto e del dialogo tra Officine Culturali e il Centro Studi Piero Gobetti scaturito anche a seguito del progetto comune che coinvolge l’associazione impresa sociale catanese e il centro studi torinese: Twenties. Energie Nove.