Presentazione del libro "Fuga dall'Egitto"

Patrocinato da Amnesty International, prefazione di Moni #Ovadia e introduzione di Riccardo #Noury, “Fuga dall’Egitto” è un’inchiesta all’interno della nuova #diaspora egiziana, composta dagli #esuli di ultimissima generazione. Giornalisti, sindacalisti, artisti, medici, poeti, politici e attivisti per i #diritti umani scappati dal loro Paese quando, dopo il golpe dell’estate del 2013, i militari sono tornati al potere. Un viaggio che parte da New York e Washington, tocca la Silicon Valley, Londra, Berlino, Doha, Istanbul e arriva quasi al Polo Nord. I nuovi esuli egiziani sono arrivati fin qui per sfuggire al #carcere….e tra gli esuli che sognano di tornare in patria c’è chi lavora per quando in Egitto tornerà la #libertà! Ne discuterà con l’autrice – Azzurra #Meringolo Scarfoglio, giornalista della redazione esteri del Giornale Radio Rai – la Prof.ssa Daniela #Melfa, docente di Storia e istituzioni dell'Africa presso il Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell'Università di Catania e membro del Centro per gli Studi sul Mondo Islamico Contemporaneo e l'Africa (CoSMICA). Modera Giusi #Squillaci, vice responsabile di Amnesty Sicilia. In collaborazione con Lettera 82 e Infinito Edizioni, sarà un’occasione unica per parlare della situazione dell’Egitto, del Medio Oriente e soprattutto di persone, quelle #persone che fanno e cercano di cambiare la storia!