Presentazione del libro 'Erbolario mediterraneo'

Sabato 25 febbraio 2023, a partire dalle ore 19.00 presso la Legatoria Prampolini, verrà presentato il libro di Martina Distefano dal titolo 'Erbolario Mediterraneo'. Martina Distefano sarà accompagnata dall'editore Francesco Trovato. Ingresso libero.

Nota sul libro: Una guida per scoprire le più belle piante della macchia mediterranea, 75 tavole, ispirate alle antiche illustrazioni botaniche ma ridisegnate in chiave contemporanea, restituiscono un concentrato di diversità botaniche. Un libro pensato per gli amanti della natura, ma anche per gli appassionati di illustrazione.