Presentazione del libro 'L'Eterno'

Appuntamento venerdì 11 febbraio 2023 a partire dalle ore 18.00 presso il Mondadori Bookstore di Catania, Piazza Roma 18, per la presentazione del libro di Simona Moraci dal titolo 'L'Eterno'. Ingresso libero.

Nota sul libro: "A Parigi, la città dell’amore, è normale avere una vita sentimentale movimentata: sembra essere questa l’atmosfera che si respira in un luogo magico in cui tutto può accadere. Invece è proprio qui che si consuma una serie di delitti ad opera di un misterioso killer della Banlieue, che uccide le proprie vittime sbranandole a morsi. Ethan è un attore e pittore dall’aria singolare, l’amore e il sangue sono le uniche cose che gli piacciono ed entrambe riconducono alla stessa donna. Per lei è disposto a viaggiare nei secoli, a tagliare i ponti con la propria famiglia, a rischiare la sua stessa vita. Irene, la donna in questione, è una giornalista italiana appassionata d’arte, la quale è impegnata a seguire una mostra sul Romanticismo nero per un noto giornale del suo paese. Vive una relazione controversa con Sandro, anch’egli giornalista, che indaga sugli efferati delitti che stanno avvenendo in città. L’arte, il teatro e la mondanità di un insolito nightclub, L’Arcangelo, si scontrano con la quotidianità e le preoccupazioni di una città ferita, in continua lotta, che tenta di liberarsi da questo male che aleggia imperterrito. In un’ambientazione da sogno turbata da eventi tragici e surreali, tra tuffi nel passato e ritorni ad un insolito presente, si incrociano le vite dei personaggi de L’eterno. Sarà il compiersi di un’antica profezia a legare tutti gli eventi di questo noir dalle sfumature gotiche a firma dall’autrice Simona Moraci che, con note romantiche e talvolta cupe, ci accompagna per le vie di Parigi - dalle antiche vetrate di place des Vosges, nel cuore del Marais, passando attraverso Saint Louis en l’Île e il museo d'Orsay, sino alla miseria della Banlieue - e ci fa scoprire una città che è appena stata vittima degli attentati del Bataclan, ma che è pronta a risollevarsi così come lo è la sua gente".