Presentazione del libro 'Fuori binario'

Degli uomini che hanno un'identità bisessuale, che si riconoscono e dichiarano cioè come bisessuali, possiamo dire ancora poco. La ricerca scientifica sulle persone con un'identificazione bisessuale non è infatti neppure paragonabile a quella che riguarda le persone gay o lesbiche. I bisessuali hanno spesso un doppio processo di coming out da superare: devono affrontare lo stigma di due comunità (quella eteronormativa e quella omonormativa).

Questo libro colma la lacuna degli studi, e ci pone di fronte un interrogativo: e se i bisessuali non fossero visibili anche perché gli strumenti con cui cerchiamo di individuarli sono inadeguati

GIUSEPPE BURGIO, professore associato di Pedagogia generale e sociale all’Università degli Studi di Enna “Kore” e Graduated Sylff Fellow della Tokyo Foundation for Policy Research, è direttore del CIRQUE (Centro Interuniversitario di Ricerca Queer). Tra i suoi volumi ricordiamo: Mezzi maschi. Gli adolescenti gay dell’Italia meridionale (2008) e Adolescenza e violenza. Il bullismo omofobico come formazione alla maschilità (20172), quest’ultimo vincitore del Premio nazionale della Società Italiana di Pedagogia.

Appuntamento il 15 ottobre 2021 alla Libreria Pescebanana. Posti limitati. Consigliata la prenotazione al 095 431686. Saranno osservate le norme anti-Covid.

