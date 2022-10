Presentazione del libro 'Troppi segreti per cui morire'

Giovedì 27 ottobre 2022, a partire dalle ore 16.30, appuntamento a Catania al 'Bastione degli infetti' (Via Torre del Vescovo 3) per la presentazione del libro del catanese Gaetano Cuffari dal titolo 'Troppi segreti per cui morire', edito da Porto Seguro.

Interverrà l'autore Gaetano Cuffari. Moderatore dell'incontro sarà il Prof. Dario Stazzone, presidente della società Dante Alighieri - Com. Catania. Ingresso libero.