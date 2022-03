Presentazione del libro "Il convento dei segreti" di Giada Trebeschi: 24 e 25 marzo

La presentazione di un libro non è mai facile. Gli autori, solitamente, sono più bravi a scrivere che a parlare. Ma quando un libro è scritto da un’autrice come Giada Trebeschi, sempre sotto gli occhi dei suoi 170.000 follower con "La rubrica delle parole desuete e dintorni", c’è da aspettarsi che la presentazione del suo nuovo romanzo storico non possa che essere qualcosa di davvero particolare. I libri, come sappiamo bene, sono emozioni tradotte in parole, sono immagini sognate a occhi aperti. Per questo, per la presentazione de "Il convento dei segreti", l’autrice propone un evento di arte estemporanea, che unisce la letteratura, le arti visive, la musica e la strategia social. Giada Trebeschi, in collaborazione con Storie dipinte, creerà una performance in cui, mentre l’autrice racconta del libro e dei momenti più importanti che hanno ispirato il romanzo, un artista disegna dal vivo trasformando le parole in disegni. In questo evento dal vivo, il disegno dona forma e colore al significato e l’intimo sentire delle parole. L’autrice è coadiuvata da Giorgio Rizzo, uno degli artisti più poliedrici del team di Storie Dipinte. Tutti i partecipanti potranno vedere proiettato su uno schermo il disegno che si evolve e si trasforma guidato dal racconto e, contestualmente, ognuno avrà a disposizione anche il link per seguire l’evento in diretta sulla pagina della rubrica delle parole desuete commentandolo in un salotto letterario virtuale in cui immergersi e confrontarsi.

Gli appuntamenti saranno due:

Il 24 marzo alle ore 10.30

presso l'Istituto Incremento Ippico - Catania

Evento-presentazione del romanzo storico "Il convento dei segreti"

presenta Vincenzo Maimone

con la partecipazione straordinaria di Giorgio Rizzo per le Storie Dipinte dal vivo

Sarà presente l'autrice





Il 25 marzo alle ore 17.30

presso la Libreria Cavallotto - Catania

Evento-presentazione del romanzo storico "Il convento dei segreti"

presenta Elena Frasca

con la partecipazione straordinaria di Giorgio Rizzo per le Storie Dipinte dal vivo

Sarà presente l'autrice