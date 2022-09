Presentazione del libro 'Itaca'

Itaca. Viaggio in un racconto dell'anima: Il dialogo muto tra Ulisse e Telemaco mentre entrambi rievocano tante storie della loro vita, e anche i luoghi e le peregrinazioni e l'approdo alla terra promessa: Itaca. Questo libro non è un'autobiografia, ma un racconto dell'anima. Su come siamo cambiati e su come siamo rimasti immobili. Dialogherà con l'autore il giornalista Daniele Lo Porto. Appuntamento il 23 settembre 2022 alla Mondadori Bookstore di Piazza Roma 18 a Catania. Ingresso libero.