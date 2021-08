Presentazione del libro 'La mia corsa'

Da DOMANI, lunedì 2 agosto, in SICILIA arriva PROVA A PRENDERMI. LA MIA CORSA IN GIRO PER L’ITALIA, il tour estivo di presentazione organizzato dall’autrice siciliana FRANCESCA LA MANTIA per portare dalle Alpi all’estremo meridione la storia di PIETRO, il piccolo protagonista del suo ultimo libro LA MIA CORSA. LA MAFIA NARRATA AI BAMBINI (edito Gribaudo).

Il libro, ambientato a Palermo in piena guerra di mafia (1983), racconta proprio la storia Pietro, un bambino che fin da piccolo viene dissuaso dalla finta bontà della mafia, vedendo in Don Michele, e negli uomini come lui, delle brave persone, senza capire perché suo padre non vuole accettare la loro protezione o piegarsi ai loro “favori”.

Lo capirà solo più avanti, grazie alle parole del giudice Rocco Chinnici e del vicequestore di Palermo Ninni Cassarà, entrambi nel mirino degli esponenti mafiosi della città. Sarà proprio l’esempio di uomini coraggiosi come questi che faranno nascere in Pietro un bisogno sempre più forte di verità e giustizia.

Le tappe previste in SICILIA al momento sono quattro e si svolgeranno:

Lunedì 2 AGOSTO a MESSINA dalle ore 19:00 presso il MONDADORI BOOKSTORE della città (Via Consolato del Mare, 35);

Martedì 3 AGOSTO a CATANIA dalle ore 19:00 presso il TRIBUNALE DEI MINORENNI e in collaborazione con l’ASSOCIAZIONE LIBERA e la CGIL di Catania;

Martedì 10 AGOSTO ad ENNA dalle ore 18:30 presso PIAZZA FRANCESCO CRISPI;

Giovedì 12 AGOSTO a SCIACCA (in provincia di Agrigento) dalle ore 19:00 presso BORGO DELLO STAZZONE (Via Lido Esperando, 3-43).

Particolarmente importante è l’appuntamento previsto a CATANIA, dove l’autrice FRANCESCA LA MANTIA presenterà il suo libro dialogando attivamente con alcuni esponenti dell’ASSOCIAZIONE LIBERA e della CGIL della città, tra cui: CARMELO DE CAUDO, Segretario Generale CGIL Catania; PINA PADELLA, Responsabile Legalità CGIL / LIBERA Presidio “Pierantonio Sandri”; DARIO MONTANA, esponente dell’Associazione LIBERA; ROBERTO DI BELLA, Presidente del Tribunale dei Minorenni di Catania.