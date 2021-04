Presentazione del libro 'La mia corsa - La mafia narrata ai bambini'

Si terrà giovedì 29 aprile la presentazione del nuovo libro di FRANCESCA LA MANTIA intitolato LA MIA CORSA: LA MAFIA NARRATA AI BAMBINI (edito da Gribaudo). FRANCESCA LA MANTIA è scrittrice, docente, sceneggiatrice, regista cinematografica e teatrale.

L’evento si terrà online e andrà in onda in diretta streaming sulla pagina Facebook delle Librerie Cavallotto di Catania: a partire dalle ore 18:00, l’autrice presenterà il suo nuovo libro a tutto il pubblico in ascolto e dialogherà con l’insegnante Anna Li Pera e il giornalista Massimiliano Perna. La diretta streaming sarà disponibile al link: https://www.facebook.com/cavallotto.

Il libro, ambientato a Palermo in piena guerra di mafia (1983), racconta la storia Pietro, un bambino che fin da piccolo viene dissuaso dalla finta bontà della mafia, vedendo in Don Michele, e negli uomini come lui, delle brave persone, senza capire perché suo padre non vuole accettare la loro protezione o piegarsi ai loro “favori”. Lo capirà solo più avanti, grazie alle parole del giudice Rocco Chinnici e del vicequestore di Palermo Ninni Cassarà, entrambi nel mirino degli esponenti mafiosi della città. Sarà proprio l’esempio di uomini coraggiosi come questi che faranno nascere in Pietro un bisogno sempre più forte di verità e giustizia.