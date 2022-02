Presentazione del libro 'La vita nuova' di Fabio Volo

Fabio Volo arriva in Sicilia a presentare il suo nuovo romanzo, Una vita nuova. La prima tappa, in collaborazione con la Libreria Mondadori, sarà a Modica il 18 febbraio. Volo incontrerà i suoi lettori al Teatro Garibaldi alle ore 19,00. Modera Enzo Scarso. L’accesso è gratuito su prenotazione presso il botteghino del Teatro Garibaldi o la libreria Mondadori. Il 19 febbraio Fabio sarà a Catania dove alle 18,00 presenterà il libro insieme a Simone De Pieti, presso le Ciminiere, Sala C3. Per partecipare all’evento, organizzato in collaborazione con Catania Book Festival, si può prenotare gratuitamente sul sito eventbride a questo link.