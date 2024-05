Presentazione del libro 'Malavica' di Paolo Sidoti

Giovedì 16 maggio alle ore 18:00 nei locali di Villa Fortuna, Lungomare dei Ciclopi 137a Aci Trezza presenteremo il libro Malavica di Paolo Sidoti, un thriller ambientato a Catania. Rita Vinciguerra e Rita Foti dialogheranno con l'autore. Suggestioni sonore a cura di Antonio Grasso.

Malavica è un thriller vulcanico. Un romanzo dal forte aroma made in Sicily, dove il "nero" è declinato in più sensi. Nero come la roccia lavica. Suspence, colpi di scena e omicidi, tra il barocco di Catania, i vicoli di Aci Trezza, la terra rossa di Normandia, i nobili palazzi di Roma, la misera vita dei campi profughi di Beirut, le cassette di sicurezza della Svizzera, i grandi alberghi di Milano, le colorate strade di Buenos Aires e i campi degli zingari.

Chiese, reliquie medievali, ed enigmi che tra il bene e il male nascondono oscuri misteri. Il pulsante cuore sacro della città di Catania, con i suoi diciotto secoli di storia e del suo destino rivelato da una profezia.