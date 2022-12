Venerdì 2 dicembre a partire dalle ore 21.00 appuntamento al Negozio di Natale di Emergency (Via Etnea 350, Catania) per la presentazione del libro di Nico Piro dal titolo 'Maledetti pacifisti - Come difendersi dal marketing della guerra'. Dialogherà con l'autore Marcello Carammia, docente dell'Università di Scienze Politiche di Catania. Ingresso libero.