Lunedì 25 luglio 2022, a partire dalle ore 17.30, appuntamento al Castello Normanno di Aci Castello con la presentazione del libro 'Mamma a modo mio' di Sarah Donzuso.

In Mamma, a modo mio, Algra Editore, nuovo volume e naturale seguito di Da sempre e per sempre, la giornalista e scrittrice ci proietta ancora nella vita della sua Adele, anima fragile e forte nello stesso tempo, alle prese stavolta non con un “mostro” dal quale deve liberarsi, ma con il nemico più grande che si possa avere: se stessi. Le proprie paure, i propri limiti – anche solo mentali – e quel sentimento di inadeguatezza che pervade spesso i cuori delle persone sensibili. E lo fa con il solito garbo di chi sa di stare affrontando, ancora una volta, un argomento difficile, drammatico talvolta, come quello della maternità. E delle sue numerose forme.