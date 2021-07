Presentazione del libro "La memoria dei nonni"

Appuntamento venerdì 30 Luglio 2021 al Museo Civico Castello Ursino con la presentazione del libro di Marinella Fiume. In un breve lasso di tempo la pandemia ci ha rubato la generazione dei nonni. Un piccolo, commosso omaggio a più voci alle nonne e ai nonni – siciliani ma non solo –, un tentativo di recupero di storie di vita, testimonianze, frammenti di memoria che un tempo non ci interessarono o ascoltammo distrattamente e ora ci mancano, se non vogliamo recidere fili e radici da cui ricominciare.

Una sorta di “Spoon River”, una richiesta di perdono, un modo di risarcire e rendere giustizia… postuma. Perché, fino a quando ci sarà qualcuno a dare loro una voce, non moriranno mai. Dai racconti dei nipoti e dei pronipoti, pur nella grande varietà di voci e di personaggi narrati, un elemento comune viene fuori: l’orgoglio di esserne gli eredi e i discendenti.

