Presentazione del libro “La stanza di Natalia”

Domenica 19 maggio ore 19:00 alla Libreria Vicolo Stretto in Via Santa Filomena 38 a Catania la scrittrice Monica Gentile presenterà il suo nuovo romanzo dal titolo “La stanza di Natalia”, uscito il 24 aprile scorso in libreria per Giunti Editore. Dialoga con l’autrice Giovanna Giordano, scrittrice.

Nel romanzo si racconta la storia travagliata di Isabella: a dieci anni la madre abbandona improvvisamente la famiglia e il padre, del tutto inadeguato ad affrontare la situazione, decide di mandarla in vacanza dai nonni.

È l’estate del 1981, e Isabella lascia la sua Agrigento per il nord. Ancora non lo sa, ma è il viaggio che cambierà per sempre la sua vita.

Monica Gentile è nata ad Agrigento, dopo aver vissuto alcuni anni tra Francia, Regno Unito e Roma, è rientrata in Sicilia e oggi vive e lavora a Palermo.

Ha pubblicato il suo primo libro, “Tira scirocco”, nel 2014, nel maggio del 2019 è uscito “Cosa può salvarmi oggi”, che ha ottenuto la menzione al premio Calvino.