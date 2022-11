Venerdì 11 novembre 2022 a partire dalle ore 19.00 appuntamento alla Legatoria Prampolini con la presentazione del libro 'Nel ventre dell'orca' di Michela De Domenico. Ingresso libero.

"Nel ventre dell’Orca" (Mesogea, 2022) è il risultato di un processo lento di avvicinamento alla materia narrativa di una delle epiche contemporanee più rappresentative della nostra letteratura, e Michela De Domenico architetto e fumettista il viaggiatore che ne ha percorso i territori, portando alle stampe una storia che è soglia tra mondi diversi della narrazione.

Nel ventre dell’Orca è un racconto d’invenzione con tre protagonisti reali: Moshe Kahn, il traduttore in tedesco del romanzo di Stefano D’Arrigo, Horcynus Orca; il romanzo stesso; i luoghi in cui si svolge.

E sarà lo sguardo ‘da dentro’ del traduttore a condurci ad alcuni episodi di Horcynus Orca, alla sua travagliata creazione, alla figura enigmatica di Stefano D’Arrigo; il segno graffiato di Michela De Domenico completa la narrazione generando un libro a fumetti di straordinaria intensità.

Se ne parlerà con l'autrice e Marco Grasso, esperto di fumetto e responsabile delle mostre di Etna Comics, e con Marco Lo Curzio e Rosaria Calamosca docenti dell'Accademia delle Belle Arti di Catania, che ospiterà Michela De Domenico in un laboratorio con gli studenti del biennio specialistico del corso di Illustrazione e fumetto.

Michela De Domenico è architetto e dottore di ricerca in Disegno dell’architettura, vive e lavora a Messina, dove insegna al Liceo Artistico. Ha realizzato fumetti per diverse case editrici italiane, tra cui Kappa, Centro Fumetto Andrea Pazienza, Edizioni Interculturali, Tunuè. Autrice di storyboard, illustrazioni per cinema e televisione, e opere di street art, ha pubblicato diversi contributi scientifici sul tema del disegno in architettura e il saggio Architettura fantastica, gli archetipi visionari del fumetto (Interscienze, 2013).