Presentazione del libro 'Non posso salvarmi da solo'

La presentazione del libro 'Nono posso salvarmi da solo' si svolgerà nelle sale della biblioteca sita a Catania in via Naumachia 18a. Dialogheranno con l'autore: Roman Henry Clarke, giornalista esperto di storia e politica internazionale, direttore di Sicilia Giornale. Adriana Laudani, presidente dell'Associazione Memoria e Futuro. Per partecipare all'evento è richiesto il green pass, capienza massima 30 persone.

