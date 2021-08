Presentazione del libro 'L'odore delle pietre'

Ultimo incontro della 1^ Rassegna Letteraria “Parole oltre. Oltre le parole” è dedicato alla presentazione del libro di Gabriella Tringale, “L’odore delle pietre”. La giusta conclusione per un ciclo di eventi che ha come filo conduttore l’importanza dell’uso delle parole. Evento in co-organizzazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Catania e con la Biblioteca Comunale V.Bellini di Catania. Gli eventi sono a ingresso libero su prenotazione obbligatoria al numero 347-0907421 (Progettart). In ottemperanza al decreto n°105 del 23/07/2021 in vigore dal 6 Agosto 2021: è richiesta la certificazione verde Covid-19 (GREEN PASS) di inoculazione di una o due dosi vaccinali o la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi). In alternativa si può esibire un certificato di test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ORE).

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...