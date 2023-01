Presentazione del libro “Io penso positivo - Diario di Bordo di una Pandemia”

Giovedì 26 gennaio 2023, a partire dalle ore 18.30, appuntamento alla Sala Harpago del Gatto Blu a Catania per la presentazione del libro della Dott.ssa Brigida Morsellino dal titolo “Io penso positivo - Diario di Bordo di una Pandemia”. Per l’occasione l’attore Gino Astorina dialogherà con l’autrice Brigida Morsellino.

Il libro rappresenta un viaggio in una dimensione della nostra società e della stessa scuola devastata dal lockdown e da una pandemia che ci ha lasciati smarriti e sconcertati, facendoci pendere in poco tempo le certezze su cui avevamo costruito finora le nostre vite. Per info 3929618976 - 3294751100.